Телеканал N1 сообщил о подготовке обмена заключенными между Россией и США

N1 — это партнер американского телеканала CNN в Словении. В его публикации говорится, что из страны в рамках обмена будут вывезены двое россиян, осужденных по делу о шпионаже, — Артем и Анна Дульцевы. Телеканал сообщает, что осужденные россияне станут «частью более масштабного обмена». В нем, помимо России, США, Германии и Белоруссии, по данным телеканала, участвуют «несколько других стран». Как сообщает N1, Россия в рамках обмена может вернуть отбывающего срок в Германии Вадима Красикова, а США из РФ может быть выдан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан (оба осуждены за шпионаж).