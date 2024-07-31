Телеканал N1 сообщил о подготовке обмена заключенными между Россией и США

N1 — это партнер американского телеканала CNN в Словении. В его публикации говорится, что из страны в рамках обмена будут вывезены двое россиян, осужденных по делу о шпионаже, — Артем и Анна Дульцевы. Телеканал сообщает, что осужденные россияне станут «частью более масштабного обмена». В нем, помимо России, США, Германии и Белоруссии, по данным телеканала, участвуют «несколько других стран». Как сообщает N1, Россия в рамках обмена может вернуть отбывающего срок в Германии Вадима Красикова, а США из РФ может быть выдан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан (оба осуждены за шпионаж).
В середине июня суд в Белоруссии приговорил к смертной казни немца Рико Кригера. Накануне, 30 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Кригера. Телеканал N1 сообщает, что Кригер — «часть предстоящего более крупного пакета обмена заключенными». В материале канала говорится, что Германия, возможно, обменяет Кригера на Красикова.
Тем временем из базы тюрем США пропали данные о россиянах: Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине, Романе Селезневе, Владимире Дунаеве. Адвокат Александра Винника в беседе с «РИА Новости» сказал, что не может комментировать слухи об обмене заключенными между Россией и США, «пока он не случится».
В России от адвокатов некоторых заключенных приходит информация об их убытии из мест содержания. Речь идет об Илье Яшине (иноагент), экс-главах штабов Алексея Навального в Уфе и Томске (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художнице Саше Скочиленко, сопредседателе «Мемориала» (внесен в список иноагентов, а затем ликвидирован по решению суда) Олеге Орлове (иноагент), художнике Данииле Кринари и 19-летнем Кевине Лике, политике Владимире Кара-Мурзе (иноагент), журналистке Марии Пономаренко.
30 июля член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева предполагала, что заключенных могли вывезти из мест содержания для подготовки обмена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об обмене говорил: «Мы эту тему не комментируем». Представители властей США, Германии и Белоруссии эту тему также никак не комментировали.