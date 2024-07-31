Страны G7 призвали Венесуэлу опубликовать данные о выборах

Венесуэльская оппозиция итоги выборов не признала, в стране начались протесты и беспорядки. В Минобороны страны объявили о новой попытке государственного переворота. Соседние страны выразили сомнение в результатах выборов, Венесуэла объявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран. В частности, с Перу республика разорвала дипломатические отношения.