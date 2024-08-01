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Депутат Госсовета РТ Марат Ахметов назвал главную проблему сельского хозяйства

По его словам, молодежь не активно едет в деревни.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка рабочих рук и «стареющие» села — главные проблемы в сельском хозяйстве Татарстана. Такие данные привел Председатель ГОссовета РТ Марат Ахметов на пресс-конференции в Высокогорском районе.

По его словам, проблема заключается в том, что села стареют. Дело в том, что молодежь не активно едет в деревню, считая, что там плохо. Впрочем, считает Ахметов, дело в менталитете, который можно и нужно менять.

В результате сложилась ситуация с нехваткой молодых кадров. При этом, по мнению Марата Ахметова, ситуация может усугубиться, если срочно не принять меры.

сельское хозяйство