Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию

Шмыгаль сообщил, что провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо относительно энергетической безопасности стран, в частности, стороны обсудили транзит российской нефти через Украину.
«Санкции, введенные СНБО Украины (советом национальной безопасности и обороны — ред.), не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. По его словам, стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат «прагматичный диалог» с надежным партнером, от которого не поступят угрозы или шантаж.
Словакия и Венгрия в прошлый понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании «Лукойл» через свою территорию. В среду комиссия отложила рассмотрение этого обращения из-за того, что якобы требуется дополнительная информация.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти «Лукойла» через Украину по нефтепроводу «Дружба». Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от «Лукойла» из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине — компания «Лукойл» была внесена на Украине в санкционный список.