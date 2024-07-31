Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию

Он добавил, что санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. По его словам, стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат «прагматичный диалог» с надежным партнером, от которого не поступят угрозы или шантаж.