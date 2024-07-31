Зеленский рассказал о желании Украины и всего мира переговоров с Россией

«Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — добавил политик (цитата по TV5 Monde).
Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, «назначить дату» для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое, продолжил Зеленский: «Чтобы в ноябре у нас был документ, в котором будет все: территориальная целостность, суверенитет
Отвечая на вопрос, как ВСУ допустили продвижение российских войск на востоке Украины, он сказал, что причин несколько. Украина подготовила «14 бригад, это уже не секрет», чтобы обеспечить ротацию и дать воюющим отдохнуть. Но если из 14 бригад укомплектованы только три, сможет ли это остановить российскую армию, задался вопросом президент Украины. «Мы очень благодарны за помощь, за которую проголосовали [партнеры Украины], за все эти миллиарды. А как ротировать, если бригады пустуют?» — пояснил Зеленский.
В офисе президента говорили о готовности Украины к справедливым переговорам, которые приведут к устойчивому миру, и выражали мнение, что к такому диалогу не готовы власти России.
Зеленский рассказывал о планах пригласить российскую делегацию на второй саммит мира и допускал, что приглашение получит президент Владимир Путин, вопреки утвержденному президентом Украины запрету на переговоры с ним. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — пояснял он.
Российские власти не раз ссылались на этот запрет, обвиняя Украину в нежелании вести диалог. «Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — подчеркнул президент Владимир Путин.
Москва выдвигает требования снять международные санкции, вывести украинские войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказаться от территориальных претензий на Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области и от вступления в НАТО, а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса для соседнего государства.
«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — отвечал Кремль на высказывания Киева о приглашении Москвы. МИД России отказывался от участия во встречах, подобных первому саммиту мира.
«Россия открыта для всех инициатив, и Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороной», — считает представитель президента Дмитрий Песков.
Российские требования в Киеве считают ультиматумом, условия которого прежде уже назывались. Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы.