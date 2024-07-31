Зеленский рассказал о желании Украины и всего мира переговоров с Россией

Зеленский рассказывал о планах пригласить российскую делегацию на второй саммит мира и допускал, что приглашение получит президент Владимир Путин, вопреки утвержденному президентом Украины запрету на переговоры с ним. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — пояснял он.