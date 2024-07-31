Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы Мадуро

«Я принимаю», — написал предприниматель, комментируя новость о том, что Мадуро вызвал его на бой.
Напомним, ранее сегодня венесуэльский лидер обвинил бизнесмена в намерении управлять Венесуэлой. По словам Мадуро, именно для этого Маск занимается финансированием беспорядков в стране.
Добавим, что выборы президента, закончившиеся победой Мадуро, прошли в Венесуэле 28 июля. На следующий день в столице страны начались столкновения протестующих с полицией. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков сообщил, что протесты в Венесуэле финансируются из Соединенных Штатов.