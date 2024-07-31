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Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы Мадуро

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился на поединок с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он написал в соцсетях.

Источник: Reuters

«Я принимаю», — написал предприниматель, комментируя новость о том, что Мадуро вызвал его на бой.

Напомним, ранее сегодня венесуэльский лидер обвинил бизнесмена в намерении управлять Венесуэлой. По словам Мадуро, именно для этого Маск занимается финансированием беспорядков в стране.

Добавим, что выборы президента, закончившиеся победой Мадуро, прошли в Венесуэле 28 июля. На следующий день в столице страны начались столкновения протестующих с полицией. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков сообщил, что протесты в Венесуэле финансируются из Соединенных Штатов.