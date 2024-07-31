Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы Мадуро

Добавим, что выборы президента, закончившиеся победой Мадуро, прошли в Венесуэле 28 июля. На следующий день в столице страны начались столкновения протестующих с полицией. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков сообщил, что протесты в Венесуэле финансируются из Соединенных Штатов.