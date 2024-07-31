США заявили о продолжении работы с РФ над возможным обменом заключенными

«Мы продолжаем очень, очень прилежно работать над этим», — сказал он. По словам Кирби, президент США Джо Байден лично уделяет внимание этому вопросу.
«С самого начала работы нынешней администрации мы последовательно и упорно работаем над возвращением домой американцев, незаконно задержанных за рубежом, и внимание, которое президент лично уделил ситуации с [осужденными за шпионаж в России] Полом Уиланом и [журналистом] Эваном Гершковичем из [газеты] The Wall Street Journal, очень пристальное», — отметил чиновник.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател также отметил, что американская администрация поддерживает связь с российскими властями с целью обмена заключенными.
«Мы продолжаем поддерживать связь с российскими властями», — сообщил он.
Пател добавил, что не может предоставить никакой новой информации об обмене заключенными. «Могу сказать, что Соединенные Штаты продолжают работать круглосуточно, чтобы вернуть домой американских граждан. Но никакой новой информации нет», — отметил он.
Ранее в Белом доме и Госдепартаменте не отреагировали на просьбу ТАСС прокомментировать публикации в западной прессе о якобы готовящемся обмене заключенными с РФ. При этом, как убедился корреспондент ТАСС, из электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, позволяющей установить место содержания под стражей заключенных, пропали сведения о россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко. Соответствующий поиск не дал никаких результатов.
В посольстве РФ в Вашингтоне от каких бы то ни было комментариев на этот счет воздержались. «Посольство никак не комментирует данную ситуацию», — сообщил ТАСС российский дипломат.