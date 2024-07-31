США заявили о продолжении работы с РФ над возможным обменом заключенными

Ранее в Белом доме и Госдепартаменте не отреагировали на просьбу ТАСС прокомментировать публикации в западной прессе о якобы готовящемся обмене заключенными с РФ. При этом, как убедился корреспондент ТАСС, из электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, позволяющей установить место содержания под стражей заключенных, пропали сведения о россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенке и Максиме Марченко. Соответствующий поиск не дал никаких результатов.