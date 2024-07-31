Белый дом отказался подтвердить данные о передаче F-16 Украине

«Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», — сказал Кирби в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.
При этом он напомнил, что на последнем саммите НАТО обсуждалось, что Запад продолжает процесс передачи Украине данного типа истребителей.
«Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом», — заявил Кирби.
Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что на Украину доставлена первая партия американских истребителей F-16. В издании уточнили, что июль был крайним сроком их передачи. В украинском министерстве обороны отказались прокомментировать агентству поставку самолетов.
30 июля командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер указал, что эти истребители не дадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) превосходства в воздухе. По его словам, российские системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) создадут трудности Киеву при использовании F-16.
В тот же день аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос выразил мнение, что эти американские истребители ждет та же участь, что и танки производства США Abrams и немецкие Leopard — они станут трофеями на российских парадах.
Главком ВСУ Александр Сырский 24 июля заявил, что F-16, когда Украина получит их, будут находиться в 40 км от линии фронта, потому что иначе российская армия будет их сбивать. Тогда же он отметил, что РФ обладает отличной авиацией и сильными средствами ПВО, что усложняет Киеву использование самолетов.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года РФ объявила после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.