Белый дом отказался подтвердить данные о передаче F-16 Украине

Главком ВСУ Александр Сырский 24 июля заявил, что F-16, когда Украина получит их, будут находиться в 40 км от линии фронта, потому что иначе российская армия будет их сбивать. Тогда же он отметил, что РФ обладает отличной авиацией и сильными средствами ПВО, что усложняет Киеву использование самолетов.