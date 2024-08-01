Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России

По словам Зеленского, вопрос территориальной целостности Украины должен обсуждаться всем населением страны, и сам он не может единолично принимать такие решения.
При этом он отметил, что не считает оптимальным решение о переходе под контроль РФ части территорий, поскольку это станет в каком-то смысле «победой» для Москвы, добавила «Газета.Ru».
В ходе интервью президент также заявил, что второй саммит мира по урегулированию кризиса на Украине не принесет пользы, если в нем не будет участвовать российская сторона.
В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Например, 20 июля украинский лидер заявил, что планирует на втором мирном саммите обсуждать с представителями России план дипломатического урегулирования конфликта. Президент Украины отметил тогда, что переговоры необходимы для прекращения кризиса. Затем, 24 июля, глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил о готовности к переговорам с российской стороной.
Позже, 31 июля, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в разговоре с «Известиями» указал, что политики Киева манипулируют своими заявлениями о готовности к мирным переговорам с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму.
Кроме того, о перспективах переговорного процесса 30 июля высказался советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киев пойдет на диалог с Москвой при условии соблюдения норм международного права. Политик подчеркнул, что основа этой концепции — территориальная целостность и суверенитет Украины.
Россия, со своей стороны, неоднократно предлагала начать мирные переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это можно реализовать, если Киев официально откажется от планов по вступлению в НАТО и выведет свою армию из российских регионов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.