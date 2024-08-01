Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Например, 20 июля украинский лидер заявил, что планирует на втором мирном саммите обсуждать с представителями России план дипломатического урегулирования конфликта. Президент Украины отметил тогда, что переговоры необходимы для прекращения кризиса. Затем, 24 июля, глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил о готовности к переговорам с российской стороной.