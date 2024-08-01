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В Калининградской области назначен новый и.о. министра здравоохранения

Пост занял Сергей Дмитриев.

Источник: Правительство Калининградской области

Как сообщает пресс-служба правительства, новый глава минздрава родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. Окончил Сибирский государственный медицинский университет в Томске. Также имеет второе высшее образование — «экономика на предприятии (здравоохранение)».

За 22 года в медицине Сергей Дмитриев прошел путь от врача-анестезиолога-реаниматолога до руководителя системы здравоохранения Томской области. В 2020—2022 годах он возглавлял департамент здравоохранения Томской области. С 2022 года работал главным врачом одной из частных клиник Томска.

медицина