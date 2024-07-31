Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю

Каким именно будет ответный удар — неизвестно. Источники NYT допускают, что иранские военные могут нанести удар с помощью беспилотников и ракет на военные объекты в районе Тель-Авива и Хайфы. Военные Ирана, как утверждают собеседники издания, постараются избежать ударов по гражданским объектам. Одним из вариантов ответного удара является атака не с территории Ирана, а с территорий стран-союзников, включая Йемен, Сирию и Ирак.