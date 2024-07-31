Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю

По данным издания, утром 31 июля Али Хаменеи провел внеочередное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана. Приказ об ударе по Израилю аятолла отдал на этом заседании. Газета ссылается на три источника, включая двух членов Корпуса стражей исламской революции. Их имена не приводятся, поскольку они не уполномочены выступать публично.
Каким именно будет ответный удар — неизвестно. Источники NYT допускают, что иранские военные могут нанести удар с помощью беспилотников и ракет на военные объекты в районе Тель-Авива и Хайфы. Военные Ирана, как утверждают собеседники издания, постараются избежать ударов по гражданским объектам. Одним из вариантов ответного удара является атака не с территории Ирана, а с территорий стран-союзников, включая Йемен, Сирию и Ирак.
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