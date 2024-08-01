Трамп назвал условие своего выхода из президентской гонки

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», — заявил Трамп на ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго.