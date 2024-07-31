Зеленский: судьбу территорий Украины должен решать ее народ

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны. Глава государства заявил, что Киев может вернуть свои территории не только военным путем, однако подчеркнул, что мир будет справедливым исключительно при возвращении Украины к границам 1991 года. Он также добавил, что считает необходимым участие России во втором мирном саммите.