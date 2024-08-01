Время работы госорганов предложили сделать более удобным для граждан

Граждане не всегда могут получить в удобное для них время ту или иную услугу от государства. Исправляющий это законопроект подготовили в ЛДПР, он будет внесен 1 августа, сообщили «РГ» в пресс-службе фракции.
Поправки инициировала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Авторы предлагают продлить время работы органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги. Если законопроект будет одобрен, дольше работать им предстоит в один из рабочих дней в утреннее время, а в другой — в вечернее время. Также предлагается установить для таких органов рабочий день в один из выходных.
Таким образом, в случае принятия поправок один из рабочих таких дней в госструктурах будет начинаться в восемь часов утра, а в другой — заканчиваться в 20 часов вечера. При этом общее количество часов в неделю по-прежнему должно составить не более 40 часов. Таким образом, орган власти на свое усмотрение должен будет распределить часы работы в неделю так, чтобы выполнялось условие по работе не менее четырех часов в день пять дней в неделю.
Речь идет только о тех госорганах, которые не оказывают свои услуги в МФЦ. На сегодняшний день, как пояснили инициаторы, они работают пять дней в неделю по будням — как правило, с 9 до 18 часов, то есть в основной рабочий день большинства граждан. В связи с этим россияне вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы успеть получить ту или иную услугу. Сотрудников могут не отпустить, что создаёт напряженные отношения с руководством, уверены авторы проекта.
«У нас действительно сложилась непростая ситуация, при которой граждане не могут получить в удобное для них время ту или иную услугу от государства, — пояснил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — Если в МФЦ услугу можно получить каждый день с утра и до позднего вечера, то некоторые органы работают строго по регламентированному графику, когда все наши граждане сами находятся на работе. И как им быть, только отпрашиваться в ущерб своей работе?».
Парламентарий выразил уверенность, что не люди должны подстраиваться под чиновников, а чиновники под людей. «Тем более, в регионах многие муниципальные услуги до сих пор не предоставляются через МФЦ, — добавил Слуцкий. — Люди вынуждены ходить за справкой только лично. Ситуацию нужно исправлять, важно, чтобы люди могли обращаться за нужной им услугой и по утрам, и по вечерам, и в выходной день».
В ЛДПР уверены, что принятие законопроекта позволит установить баланс в работе органов и получении услуг гражданами.