Время работы госорганов предложили сделать более удобным для граждан

«У нас действительно сложилась непростая ситуация, при которой граждане не могут получить в удобное для них время ту или иную услугу от государства, — пояснил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — Если в МФЦ услугу можно получить каждый день с утра и до позднего вечера, то некоторые органы работают строго по регламентированному графику, когда все наши граждане сами находятся на работе. И как им быть, только отпрашиваться в ущерб своей работе?».