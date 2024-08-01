Прибавка к пенсии, история запросов Госуслуг: Что изменится в жизни россиян в августе

История запросов Госуслуг доступна онлайн.
С 1 августа жители России смогут узнавать историю своих запросов госуслуг онлайн. Эти сведения будут отражаться в личном кабинете на портале госуслуг. Речь идет о сведениях по регистрации запроса или заявления, о приглашении на личный прием и оказании услуги.
Общий смысл в том, что даже личный визит в МФЦ и получение бумажного документа, а не электронного все равно дублируется в личном кабинете на портале госуслуг.
С 1 августа пенсии работающих пенсионеров ожидает пересчет. Это стандартная корректировка, которая происходит четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
На прибавку могут рассчитывать люди, которые работали в 2023 году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему. Пенсию перерассчитывают независимо от срока работы человека в прошлом году — полный ли это был год или только его часть.
При банкротстве банка можно быстрее получить деньги
Со 2 августа, если банк обанкротился, его кредиторы смогут получать свои деньги быстрее. Это произойдет благодаря вводу ускоренной процедуры продажи активов такого банка.
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет выкупить имущество банка еще до завершения конкурсного производства. АСВ получит право это сделать, если активы кредитной организации не удалось продать на аукционе. Правда, приобрести оно их сможет только за половину от начальной цены торгов. В любом случае кредиторы первой очереди (это клиенты лопнувшего банка, которые держали там счета и вклады, а также обязательства банка, возникшие вследствие причинения вреда жизни или здоровью) включены в список лиц, чьи требования могут погашаться таким способом.
С 5 августа банки и микрофинансовые организации (МФО), если они пытаются вернуть просроченную задолженность, должны вести запись всех сообщений, которые они отправили должникам.
Речь идет не только об аудиозаписях непосредственного взаимодействия с должниками (о том, что такая запись началась, кстати, должны предупреждать), но и об общении с должниками по электронной почте, на «Госуслугах», в программах для отправки голосовых сообщений. Соответственно, банки и МФО обязаны иметь оборудование и программное обеспечение для этого, а также хранить все записи всех типов минимум три года.
«Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.