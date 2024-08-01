Прибавка к пенсии, история запросов Госуслуг: Что изменится в жизни россиян в августе

Речь идет не только об аудиозаписях непосредственного взаимодействия с должниками (о том, что такая запись началась, кстати, должны предупреждать), но и об общении с должниками по электронной почте, на «Госуслугах», в программах для отправки голосовых сообщений. Соответственно, банки и МФО обязаны иметь оборудование и программное обеспечение для этого, а также хранить все записи всех типов минимум три года.