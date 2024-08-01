Польша начала операцию на границе с Белоруссией

Как уточнил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, ответственность за эту операцию возлагается на 18-ю механизированную дивизию.
Министр заявил, что в последнее время ситуация на границе Польши и Белоруссии ухудшилась.
По его утверждению, «последние месяцы были самыми трудными», а «май был месяцем, когда атаки на польскую границу не прекращались». Он напомнил, что в мае нелегальный мигрант на границе убил ножом польского солдата.
Одновременно Польша начинает с 1 августа операцию по усилению ПВО на восточной границе под кодовым названием «Воздушная заря». Особое внимание будет уделено «объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов».
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Власти страны усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).