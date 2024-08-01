Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Россия осуждает убийство главы политбюро «Хамаса»

Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамаса» Исмаила Хании было попыткой втянуть Иран в конфронтацию, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил об этом на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Ирана.

Источник: Reuters

Господин Полянский отметил, что Россия решительно осуждает убийство господина Хании. Дипломат назвал это «провокационной атакой». «Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могли быть последствия для всего региона. Подобные попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют и без того накаленную до предела атмосферу в регионе», — считает зампостпреда (цитата по ТАСС).

Вчера, 31 июля, «Хамас» сообщил о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в Тегеране и возложил вину на Израиль. Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», господин Хания был убит «в постели» в результате прямого попадания ракеты в дом, где он проводил свою последнюю ночь. Израильские власти официально не брали ответственность за гибель лидера «Хамаса». По данным The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал в ответ нанести прямой удар по Израилю.

ООН