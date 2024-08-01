Полянский: Россия осуждает убийство главы политбюро «Хамаса»

Господин Полянский отметил, что Россия решительно осуждает убийство господина Хании. Дипломат назвал это «провокационной атакой». «Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могли быть последствия для всего региона. Подобные попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют и без того накаленную до предела атмосферу в регионе», — считает зампостпреда (цитата по ТАСС).
Вчера, 31 июля, «Хамас» сообщил о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в Тегеране и возложил вину на Израиль. Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», господин Хания был убит «в постели» в результате прямого попадания ракеты в дом, где он проводил свою последнюю ночь. Израильские власти официально не брали ответственность за гибель лидера «Хамаса». По данным The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал в ответ нанести прямой удар по Израилю.