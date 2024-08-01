Полянский: Россия осуждает убийство главы политбюро «Хамаса»

Господин Полянский отметил, что Россия решительно осуждает убийство господина Хании. Дипломат назвал это «провокационной атакой». «Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могли быть последствия для всего региона. Подобные попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют и без того накаленную до предела атмосферу в регионе», — считает зампостпреда (цитата по ТАСС).