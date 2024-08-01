Медведчук заявил, что Зеленский упустил любые шансы на переговоры по Украине

«Появление подобных сигналов [со стороны Украины о возможности переговоров] мало что меняет в реальной политической обстановке как внутри Украины, так и в ее международной политике. Зеленский вынужден посылать такие сигналы, поскольку его к этому вынуждают западные хозяева и смена руководства в США. Но в реальности шанс на мирные переговоры был окончательно упущен командой Зеленского весной 2022 года, когда Украина вышла из стамбульских договоренностей, а после этого проигнорировала предложения [президента РФ] Владимира Путина по мирному урегулированию в июне 2024 года. Больше таких шансов у этой власти не будет», — сказал Медведчук.