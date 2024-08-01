Медведчук заявил, что Зеленский упустил любые шансы на переговоры по Украине

«Появление подобных сигналов [со стороны Украины о возможности переговоров] мало что меняет в реальной политической обстановке как внутри Украины, так и в ее международной политике. Зеленский вынужден посылать такие сигналы, поскольку его к этому вынуждают западные хозяева и смена руководства в США. Но в реальности шанс на мирные переговоры был окончательно упущен командой Зеленского весной 2022 года, когда Украина вышла из стамбульских договоренностей, а после этого проигнорировала предложения [президента РФ] Владимира Путина по мирному урегулированию в июне 2024 года. Больше таких шансов у этой власти не будет», — сказал Медведчук.
«Всегда нужно смотреть за тем, что делают политики, подобные Зеленскому, а не что они говорят, — обратил внимание глава движения “Другая Украина”. — В самой Украине никому о мире говорить нельзя под страхом жестоких наказаний и преступного преследования. Зеленский разделался с реальной оппозицией, затравил инакомыслие в стране. Сегодня СБУ сажает совершенно аполитичных граждан просто за сомнение по поводу рациональности политики войны. За призывы к миру уже всех пересажали. О какой смене политики внутри Украины можно говорить?».
По словам Медведчука, во внешней политике Зеленский применяет свою старую стратегию: «угодливо со всем соглашается, но ничего не выполняет». «Западные кураторы поставили ему задачу задобрить Китай и другие страны глобального Юга. Вот он и старается, обещает им все и сразу, — пояснил глава движения “Другая Украина”. — Естественно, ничего не выполнит, выполнять — не его стиль».
«Именно власть Зеленского является препятствием к достижению мира и на Украине, и в Европе. И это надо четко осознавать», — акцентировал внимание Медведчук.
14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.