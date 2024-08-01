Times назвала число полученных Украиной F-16

Как ожидается, в течение года Киев получит около 20 самолетов, в том числе из Бельгии и Норвегии. Всего эти четыре страны пообещали Украине около 80 истребителей, но многие из них, как ожидается, будут разобраны на запчасти, пишет Times. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для успешного противостояния России в воздухе нужны 120−130 истребителей.