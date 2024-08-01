Какие изменения ждут казахстанцев в августе 2024 года

При этом не исключено, что водителям общественного транспорта в Алматы полностью запретят принимать оплату за проезд наличными. Предыдущее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло в августе прошлого года. Тогда стоимость подняли также, на 20 тенге — с 80 до 100. При оплате наличными стоимость проезда составляла 200 тенге.