Какие изменения ждут казахстанцев в августе 2024 года

Вопрос часовых поясов
С 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Таким образом, прежде имевшаяся в регионах страны часовая разница была приведена к единому знаменателю. Однако решение правительства вызвало серьезные споры и дискуссии у граждан страны. Результатом обмена мнениями сторонников и противников единого часового пояса для Казахстана стала петиция с требованием отменить перевод времени.
Обращение довольно быстро набрало 50 000 голосов, необходимых для его рассмотрения правительством. В итоге была создана рабочая группа. Входящие в нее эксперты рассматривают, на сколько целесообразным было введение единого часового пояса. На рассмотрение петиции отводится 40 дней. В начале августа комиссия должна огласить решение по содержанию документа.
Проезд в ОТ Астаны и Алматы станет дороже
Для жителей столицы Казахстана — Астаны и крупнейшего мегаполиса страны — Алматы август начнется с повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В Астане она поднимется на 20 тенге. С первого августа горожане, пользующиеся автобусами, будут оплачивать 110 тенге за одну поездку.
Аналогично, на 20 тенге, вырастут цены на проезд в автобусах, троллейбусах и в метро для алматинцев. С начала августа 2024 года его стоимость составит 120 тенге при оплате картой либо через банковское приложение.
При этом не исключено, что водителям общественного транспорта в Алматы полностью запретят принимать оплату за проезд наличными. Предыдущее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло в августе прошлого года. Тогда стоимость подняли также, на 20 тенге — с 80 до 100. При оплате наличными стоимость проезда составляла 200 тенге.
Парковка у ж/д вокзала Астаны подешевеет
Привокзальная платная парковка станет дешевле в Астане с 5 августа. «С целью обеспечения более удобных и прозрачных условий для всех пользователей, отменяется заградительный тариф 1 тысяча тенге в час после 2−6 часов пребывания на парковке», — сообщили в столичном акимате. Теперь почасовой тариф составит 200 тенге за час пребывания.
«Например, при нынешнем тарифе трехчасовая стоянка автомобиля на платной парковке водителю обходится 1 200 тенге, а при новом будет — 600 тенге. Если время достигнет, к примеру, более 6 часов, то при нынешнем тарифе это 4 200 тенге, а по-новому — 1 200 тенге.».
Стоимость стоянки на платной парковке на железнодорожном вокзале «Астана» не менялась с 2017 года.
Прием документов в школы
31 августа в Казахстане завершится прием документов на зачисление детей в первые классы школ, гимназий и лицеев. В прежние годы прием документов закрывался 1 августа. Решение о продлении сроков приема документов было принято министерством просвещения Казахстана по просьбе родителей.
«Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года».
Также снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул.
«Согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства».
Изменили также срок приема заявлений обучающихся в десятый класс с 15 августа на 31 августа. Прием заявлений в техникумы и колледжи в этом году заканчивается 25 августа.
Электронный паспорт здоровья ребенка
Минздрав Казахстана в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу Паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс.
«Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы Минздрав совместно с Минпросветом приступило к переводу Паспорта здоровья ребенка в электронный формат».
Для родителей введение электронного Паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках. Интеграция электронного паспорта с eGov Mobile должна завершиться в августе.
Сельскохозяйственная перепись стартует в Казахстане
Сельскохозяйственная перепись в пилотном режиме стартует в Казахстане в августе 2024 года. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в 2025 году в Казахстане должны провести полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах. Также перепись коснется садоводческих и дачных кооперативов.
«По аналогии проведения переписи населения, юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами с использованием планшетов».
В городах запланировано провести предварительный обход дачных участков и личных подсобных хозяйств для определения целевой совокупности. Учетная дата обследования (одномоментная дата переписи или счета) — 1 августа.
Для апробации переписных вопросников, методологии, информационных систем, проведения полевых работ, оценки бюджета, качества интернет-покрытия и работы информационных систем без Интернета в августе 2024 года во всех регионах проведут пилотное обследование.
По его итогам составят отчет о выявленных проблемах, включая оценку качества административных данных, готовности информационных систем госорганов и возможности использования административных данных на основном этапе переписи.
Запрет на ввоз российской пшеницы
Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы с 1 августа 2024 года до 1 января 2025-го. Решение принято по причине опасений нарастания так называемого «серого импорта». Вторая, и не менее весомая причина — в этом году Казахстан рассчитывая на рекордный урожай зерновых. Власти также рассматривают возможность введения экспортной пошлины на зерно в размере до 50%.
Поправки в закон о банкротстве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства». Закон предусматривает целый перечень норм, направленных на борьбу с ростом долговой нагрузки казахстанцев.
Принятые поправки касаются и упрощения процедуры банкротства для физических лиц. Например, теперь заемщик не будет предоставлять список кредиторов и собирать копии документов, подтверждающих проведение процедур по урегулированию споров по задолженности. Данные будут автоматически запрашиваться из кредитного бюро. Поправки заработают в середине августа 2024 года.
Изменение размеров ставки по кредитам
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предложило снизить размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам. Беззалоговые займы — до 46% (сейчас 56%), залоговые — до 35% (сейчас 40%), ипотечные — до 25%, микрокредиты — до 46%, микрокредиты до 45 дней — до 0,3% в день (не более 179% годовых). Обсуждение проекта продлится до 1 августа, вступление в силу планируется с 20 августа.