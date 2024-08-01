Первый зампред правительства Хабаровского края и министр цифрового развития увольняются — источник

По информации источника ИА AmurMedia, близкого к правительству края, первый зампред правительства Мария Авилова и министр цифрового развития и связи Алексей Гусев складывают с себя полномочия.
Гусев Алексей Александрович 1993 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи имени маршала войск связи Пересыпкина И. Т.
С 1993 по 1998 годы проходил военную службу в Главном военном эксплуатационно-восстановительном управлении Министерства связи Российской Федерации (с 1997 года — Спецстроя России).
С апреля 2020 года возглавлял министерство цифрового развития и связи Хабаровского края.
Авилова Мария Юрьевна в 1996 г. окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит», квалификация — «экономист». В 2005 г. окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», квалификация — «юрист».
С 2000 г. прошла путь от главного специалиста до первого заместителя министра по программному и проектному управлению в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Занимает должность первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского края с ноября 2020 г.
— Мария Юрьевна — большой профессионал в сфере экономики. У нее блестящее образование и большой опыт программирования бюджета и реализации нацпроектов. Ее деловые качества полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются к куратору экономического блока, — отмечал, представляя ее Законодательной думе края, Михаил Дегтярев, на тот момент губернатор Хабаровского края.