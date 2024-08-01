Первый зампред правительства Хабаровского края и министр цифрового развития увольняются — источник

— Мария Юрьевна — большой профессионал в сфере экономики. У нее блестящее образование и большой опыт программирования бюджета и реализации нацпроектов. Ее деловые качества полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются к куратору экономического блока, — отмечал, представляя ее Законодательной думе края, Михаил Дегтярев, на тот момент губернатор Хабаровского края.