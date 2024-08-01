Что изменится в жизни россиян с 1 августа

С 1 августа традиционно пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счет индексации, а зависит от уплаты работодателем социальных взносов за таких сотрудников в 2023 году. Размер прибавки рассчитывается автоматически и индивидуально, но не может превышать трех пенсионных коэффициентов. Увеличения выплаты стоит ожидать независимо от того, сколько месяцев человек проработал в прошлом году, однако этот факт повлияет на размер прибавки, как и сумма взносов. Также в августе проходит ежеквартальный перерасчет выплат членам летных экипажей и шахтерам..