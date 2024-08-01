Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений, которые упростят жизнь граждан. Так, с 1 августа на едином портале будет доступна информация обо всех услугах, полученных в различных органах власти и организациях, а для назначения пособия на ребенка в возрасте до 17 лет по месту фактического проживания или временной регистрации больше не понадобится предоставлять подтверждающий документ, если соблюдены определенные условия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия»..
Выплата 400 тысяч уходящим в зону СВО
Президент РФ Владимир Путин своим указом установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей мобилизованным, призывникам, другим гражданам России, а также иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт о прохождении военной службы на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины..
Прежний указ от 2 ноября 2022 года предусматривал единовременную выплату уходящим в зону СВО в 195 тысяч рублей..
Нормы завещания цифровых рублей
1 августа 2024 года вступает в силу норма, определяющая порядок совершения распоряжений о наследовании и завещании цифрового рубля. Она разработана правительством по согласованию с Центробанком. Напомним, сам закон, позволяющий такие действия, был принят в конце лета прошлого года.
Теперь оформить соответствующий документ можно не только с помощью нотариуса, но и в банке, в котором открыт конкретный счет. Таким образом, цифровую валюту, как наличные и безналичные рубли, наследники смогут получить до истечения шести месяцев со дня открытия наследства..
Изменения порядка назначения единого пособия
С 5 августа изменятся правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации без представления заявителем документа, который подтверждал бы адрес места жительства, но в том случае, если пособие раньше уже назначалось в другом регионе и было соблюдено одно из условий.
Например, если заявитель или его супруг отчисляет налог с доходов или получает пенсию именно в новом регионе. При ином раскладе доказывать место фактического проживания придется документально: договором найма, справкой о посещении ребенком детского сада или школы. Помимо этого, на федеральном уровне повысят пособия тем, кто в августе будет переоформлять детские выплаты, назначенные в прошлом году.
Общение с должниками
5 августа введут новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь, напоминая о возврате просроченного кредита и обсуждая варианты погашения долга с заемщиком, компании должны записывать и хранить информацию о ходе процесса не менее трех лет. О записи разговора клиента должны оповещать в начале взаимодействия. Следить за выполнением требований будет Федеральная служба судебных приставов.
Если у банка нет необходимого оборудования или программного обеспечения для записи, а также если оно не соответствует требованиям, то организация не сможет вести переговоры и обмениваться сообщениями с заемщиками..
Стандарт домов по ИЖС
Росстандарт утвердил национальный стандарт «зеленого» (экологичного и энергоэффективного) индивидуального жилищного строительства. Документ, предназначенный для частных домов, вступает в силу 1 августа в добровольном порядке.
Новый ГОСТ включает в себя восемь категорий и 45 критериев, в том числе архитектуру, энергоэффективность, инженерное обеспечение и нормы отходов производства и потребления. В соответствии с ними будет решаться, какой сертификат соответствия на свои проекты получит застройщик. По мнению правительства, такой подход улучшит качество ИЖС..
Новые возможности «Госуслуг»
С 1 августа в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги» обязаны направлять сведения обо всех услугах, которые включены в реестр муниципальных или государственных услуг и предоставляются в электронной форме. Это позволит гражданам видеть сведения о своих обращениях в различные органы власти, учреждения и организации.
После нововведений пользователи единого портала смогут получать данные по своим обращениям, даже если обращались в учреждение лично, а не онлайн. До этого подобная информация отображалась, если речь шла об услугах из федерального перечня, утвержденного правительством России.
Формирование местной администрации
22 июля Владимир Путин подписал закон, позволяющий муниципальным депутатам участвовать в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать ее заместителей, а еще — руководителей отраслевых и территориальных органов. Такое право необходимо закрепить в уставе муниципального образования, где также пропишут формы и порядок процедуры.
Документ вступает в силу спустя 10 дней после момента опубликования.
Перевозки грузов
С начала месяца по 1 июня 2025 года в России пройдет эксперимент по внедрению информационной системы для оформления перевозок грузов. «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» создаст «единое окно» для документов, которые ведутся, а также получаются автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом на всех этапах грузоперевозок..
Помимо этого, появится электронный рейтинг грузоперевозчиков и будет отработано взаимодействие новой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков. Помимо перевозчиков, получателей и отправителей грузов, в апробации примут участие экспедиторы, операторы подвижного состава и владельцы структуры железнодорожного транспорта, а также органы исполнительной власти..
Закрытие Ленинградского вокзала
С 11 августа на реконструкцию закроют пассажирское здание Ленинградского вокзала. Московский метрополитен интегрирует его в систему городского транспорта. Все электрички и поезда дальнего следования, в том числе «Сапсаны» и «Ласточки», продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но идти к вагонам придется по улице. Для пассажиров разместят понятную навигацию с объяснением пути к поездам, а купить билеты можно будет на соседних Казанском и Ярославском вокзалах.
Кроме того, выходы № 1 и № 2 станции метро «Комсомольская» закроют на вход.
Прочие изменения
С 1 августа традиционно пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счет индексации, а зависит от уплаты работодателем социальных взносов за таких сотрудников в 2023 году. Размер прибавки рассчитывается автоматически и индивидуально, но не может превышать трех пенсионных коэффициентов. Увеличения выплаты стоит ожидать независимо от того, сколько месяцев человек проработал в прошлом году, однако этот факт повлияет на размер прибавки, как и сумма взносов. Также в августе проходит ежеквартальный перерасчет выплат членам летных экипажей и шахтерам..
В августе завершается период поступления в российские вузы. Университеты будут принимать оригиналы документов до 3 августа, а с 4 по 9 августа опубликуют приказы о зачислении. Если абитуриент планирует поступать на платной основе, времени на выбор учебного заведения немного больше — до 20 августа.
Израиль вводит электронные разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у государства действует безвизовый режим, в том числе и России. С 1 августа ETA-IL необходимо получать всем путешественникам. Запрашивать разрешение на въезд россиянам следует заранее — за 48 часов до въезда в страну в онлайн-сервисе. При этом, чтобы посетить Израиль, визу оформлять не нужно.
Также до 1 августа 2024 года Госдума должна утвердить новые параметры налоговой системы, внеся соответствующие поправки в НК РФ. Они определят основные критерии модернизации и, по мнению правительства, позволят справедливо распределять налоговую нагрузку с учетом доходов плательщиков, не допуская уклонения от уплаты налогов или занижения платежей. Одновременно с этим к 31 июля власти представят предложения по установлению льготного режима налогообложения для некоторых категорий предприятий и по параметрам налоговой амнистии для налогоплательщиков.
2 августа начнут действовать еще два изменения. Во-первых, теперь суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя после внесения им средств на спецсчет, в ином случае судья может отклонить просьбу. Во-вторых, продать активы банков-банкротов станет быстрее. Соответствующий закон президент РФ подписал в июле. Нововведение позволит применять при банкротстве кредитных организаций отступное для погашения требований первой очереди, к которым относится задолженность перед Агентством по страхованию вкладов.