Бесплатная учеба, выплаты, льготы. Радий Хабиров подписал в июле важные законы.

Глава Башкортостана подписал закон о внесении изменений в закон РБ «О налоге на имущество организаций». Теперь он дополнен статьей, устанавливающей налоговые льготы для организаций, созданных в городе Агидель с января этого года. Согласно документу, такие компании, за исключением созданных путем реорганизации, освобождаются от уплаты налогов в течение трех налоговых периодов со дня их госрегистрации, если они работают в сферах сельского хозяйства, охоты и рыболовства, строительства, обрабатывающего производства, предоставляют гостиничные услуги или услуги общепита. При этом для получения льгот у организаций не должно быть задолженности по налогам, а количество сотрудников составлять не менее 10 человек, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.