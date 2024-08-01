Бесплатная учеба, выплаты, льготы. Радий Хабиров подписал в июле важные законы.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в июле 2024 года ряд важных законов и указов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».
Налоговые льготы организациям в Агидели…
Глава Башкортостана подписал закон о внесении изменений в закон РБ «О налоге на имущество организаций». Теперь он дополнен статьей, устанавливающей налоговые льготы для организаций, созданных в городе Агидель с января этого года. Согласно документу, такие компании, за исключением созданных путем реорганизации, освобождаются от уплаты налогов в течение трех налоговых периодов со дня их госрегистрации, если они работают в сферах сельского хозяйства, охоты и рыболовства, строительства, обрабатывающего производства, предоставляют гостиничные услуги или услуги общепита. При этом для получения льгот у организаций не должно быть задолженности по налогам, а количество сотрудников составлять не менее 10 человек, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.
…и пивоварам
Также в Башкирии продлили налоговую льготу пивоварам. Закон об этом, подписанный Радием Хабировым, вступил в силу 2 июля. Правовой акт продляет действие льготы по налогу на имущество организаций для производителей пива и пивных напитков. Воспользоваться льготой можно будет при соблюдении нескольких условий. Так, зарплата работников организации должна быть не ниже средней зарплаты по виду деятельности «Производство напитков». А численность работников должна сохраниться на уровне не менее 90% аналогичного показателя предыдущего налогового периода.
По мнению парламентариев, такие благоприятные налоговые условия позволят отрасли и дальше стабильно функционировать, сохраняя рабочие места и пополняя республиканский бюджет, передал Башинформ.
Новые правила выгула собак
В Башкирии ужесточили требования к выгулу собак. Соответствующие изменения в закон об охране общественного порядка и в КоАП республики, подписанные Главой региона, вступили в силу 13 июля. Новые нормы уточняют порядок выгула собак. Согласно им, запрещен выгул без поводка, ошейника и намордника в общественных местах (кроме специально отведенных мест) собак, представляющих опасность для окружающих. Исключение составляют собаки ростом ниже 30 см в холке и собаки-поводыри. Также под запретом выгул таких собак лицом, не достигшим 14 лет. При этом один сопровождающий может выгуливать только одну опасную собаку. За нарушение этих правил граждане заплатят штрафы в 4−5 тыс. рублей, должностные лица — 10−15 тыс., а юрлица — 20−30 тыс. рублей.
Детям-сиротам — бесплатное переобучение
В Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут бесплатно пройти переобучение. Соответствующий документ подписан Главой республики и опубликован 2 июля на портале правовой информации РБ. Ранее поправки в закон РБ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приняли депутаты Госсобрания. Согласно новой редакции этого документа, в Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут один раз пройти очное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет республиканского бюджета. Также им во время обучения будут выплачивать ежемесячное пособие и пособие на покупку учебной литературы. Размер выплат установит правительство Башкирии, сообщил Башинформ.
Стало больше получателей стипендий Главы
В республике расширили список получателей стипендий Главы Башкортостана. По указу Радия Хабирова, теперь на стимулирующие выплаты от республики могут рассчитывать и аспиранты Института проблем сверхпластичности металлов РАН. Сумма ежемесячной стипендии Главы РБ аспирантам составляет 8050 рублей, студентам вузов — 6000 рублей, студентам ссузов — 5000 рублей.
Спецвыплаты медработникам
Также Глава Башкирии подписал указ о специальных ежемесячных социальных выплатах медработникам, которые оказывают не входящую в программу ОМС первичную медико-санитарную и скорую помощь жителям, включая диспансерное наблюдение. Инициатива касается и специалистов выездной патронажной паллиативной помощи и водителей скорой помощи. Размер выплат варьируется от 50 000 до 4500 рублей, в зависимости от статуса медика и численности жителей населенного пункта, где он трудится. Решение Главы РБ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта этого года, говорится в документе.
Поддержка молодежи и волонтёров
В Башкирии создали Координационный совет при Главе РБ по реализации молодёжной политики и развитию волонтёрства в республике. Соответствующий указ подписал 3 июля Радий Хабиров. В документе разъясняется, что это постоянно действующий совещательный орган, образованный для обеспечения взаимодействия и совместной деятельности госорганов с органами местного самоуправления, которые принимают участие в решении стратегических вопросов реализации молодёжной политики, формировании приоритетных направлений развития молодёжи и добровольчества. В состав Совета вошли руководители министерств и ведомств. Возглавил его Глава республики Радий Хабиров.
Конкурс студенческих общежитий
Работы с молодежью касается и следующий нормативный акт, подписанный Главой Башкирии. 5 июля Радий Хабиров своим указом учредил Республиканский конкурс студенческих общежитий на Кубок премьер-министра правительства РБ. Главная цель конкурса — вовлечь органы студенческого самоуправления в работу по улучшению жилищно-бытовых и социально-культурных условий проживания студентов в общежитиях вузов республики. Конкурс ежегодно будет проводить минобрнауки РБ. Победители конкурса получат гранты в форме субсидий из бюджета республики. Порядок их предоставления утвердит региональное правительство, информировал Башинформ.
Для эффективности работы власти
Повысить эффективность работы правительства и других госорганов республики призван новый указ Главы Башкирии. 5 июля Радий Хабиров подписал указ «О мерах по повышению эффективности работы государственных органов РБ с обращениями граждан». Для достижения этой цели премьер-министру правительства РБ, его замам, руководителям республиканских органов исполнительной власти предписано проводить не реже одного раза в месяц личные приемы граждан и выездные приемы, с участием руководителей подведомственных организаций. Информацию о проведенных приемах члены правительства должны ежемесячно направлять в администрацию Главы республики.
Аналогичные меры по повышению эффективности работы с обращениями граждан рекомендовано принять и органам местного самоуправления. Указ уже вступил в силу. Контроль за его исполнением возложен на администрацию Главы РБ.
Обязательное сопровождение туристов
В Башкирии ввели обязательное сопровождение туристов на сложных маршрутах. Такие поправки в республиканский закон о туристской деятельности приняли депутаты Госсобрания и подписал Глава Башкирии. Внесенные в закон изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения. Установлено, что определять такие маршруты и размещать сведения о них на своем сайте будет минтуризма республики. В документе также уточняются положения об условиях оказания услуг инструктора-проводника и проведения его аттестации. Предполагается, что профессиональное сопровождение групп на сложных маршрутах сделает туризм более безопасным и будет способствовать развитию отрасли в республике, сообщил Башинформ.
Миллион контрактникам
В Башкирии по решению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты военнослужащим-контрактникам. 9 июля такие изменения в свой ранний указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу» подписал Радий Хабиров. Из документа следует, что с 10 июля 2024 года жители республики, подписавшие контракт с Министерством обороны РФ для службы в зоне СВО, единовременно будут получать 505 тысяч рублей. Вместе с выплатами минобороны и муниципалитетов при заключении контракта сумма составит 1 млн рублей, сообщил Башинформ. Указ вступил в силу со дня его подписания. Всего в Башкирии приняты более 40 мер поддержки участников СВО и их семей.
Материнская слава
Днем ранее, 8 июля, Глава Башкортостана подписал указ о награждении еще 50 женщин республики, родивших и воспитывающих пять и более детей, медалью «Материнская слава». Среди награжденных — жительницы 23 районов республики, а также городов Кумертау, Салавата, Стерлитамака и Уфы.
Ранее, в мае также 50 многодетных матерей республики были удостоены этой награды. По указу Радия Хабирова размер премии для награжденных увеличен до 50 тысяч рублей.