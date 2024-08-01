Токио хочет возобновить поездки японцев на Курилы для посещения могил предков

«В нас сильно стремление ответить чаяниям бывших жителей [южной части Курил], и мы продолжим добиваться от российской стороны возобновления поездок [на эти территории], в особенности с целью посещения захоронений», — отметил он, подчеркнув, что этот вопрос по-прежнему остается одним из приоритетных для японской стороны. В то же время Хаяси воздержался от каких-либо комментариев по поводу поездки в РФ депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который пообещал, что в ходе своего визита, в частности, попросит российскую сторону содействовать возобновлению посещения могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.
Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. По окончании войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
Москва прекратила консультации с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
Позднее РФ прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД России тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.
Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.