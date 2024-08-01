Токио хочет возобновить поездки японцев на Курилы для посещения могил предков

«В нас сильно стремление ответить чаяниям бывших жителей [южной части Курил], и мы продолжим добиваться от российской стороны возобновления поездок [на эти территории], в особенности с целью посещения захоронений», — отметил он, подчеркнув, что этот вопрос по-прежнему остается одним из приоритетных для японской стороны. В то же время Хаяси воздержался от каких-либо комментариев по поводу поездки в РФ депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который пообещал, что в ходе своего визита, в частности, попросит российскую сторону содействовать возобновлению посещения могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.