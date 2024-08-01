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США, Британия и Франция заблокировали заявление Совбеза по убийству Хании

Россия представила на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявление для прессы с осуждением убийства главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Принятие документа заблокировали Великобритания, США и Франция, заявил постпред Ирана Амир Саид Иравани.

Источник: Reuters

Он назвал убийство чиновника «отвратительным актом» и возложил вину на властей Израиля. По словам дипломата, необходимо привлечь израильскую сторону к ответственности за «зверства». «Этому режиму нельзя позволить избежать ответственности и последствий за совершенные им нарушения», — сказал Иравани (цитата по ТАСС).

«Хамас» вчера, 31 июля, объявил о гибели Хании в Тегеране. Палестинская сторона возложила вину на Израиль, тот свою причастность не подтверждал. Иран созвал экстренное заседание СБ ООН. В ходе него первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что убийство главы политбюро «Хамаса» было попыткой втянуть Иран в конфронтацию. The New York Times написала, что лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

дипломатия