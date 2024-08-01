США, Британия и Франция заблокировали заявление Совбеза по убийству Хании

«Хамас» вчера, 31 июля, объявил о гибели Хании в Тегеране. Палестинская сторона возложила вину на Израиль, тот свою причастность не подтверждал. Иран созвал экстренное заседание СБ ООН. В ходе него первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что убийство главы политбюро «Хамаса» было попыткой втянуть Иран в конфронтацию. The New York Times написала, что лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.