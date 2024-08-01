Лукашенко выразил надежду, что власти Швейцарии сохранят нейтральный статус страны в международных делах

«Белорусы и швейцарцы одинаково относятся к необходимости поддержания мира, выступают за восстановление устойчивого и справедливого миропорядка на основе норм и принципов международного права», — говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что Минск всегда готов поддержать дипломатические инициативы Берна по решению спорных ситуаций в Европе, основанные на равенстве и неделимой безопасности.
«Надеюсь, что швейцарским властям хватит политической мудрости и характера, чтобы сохранить уникальный нейтральный статус своего государства в международных делах, опираясь на собственные интересы и волю своих жителей», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал дружественному многонациональному народу Швейцарии мирного неба, согласия и уверенности в завтрашнем дне.