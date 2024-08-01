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Бывший региональный первый вице-премьер покинул столичный фонд ЦСР

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин покинул должность первого вице-президента московского фонда «Центр стратегических разработок».

Источник: Коммерсантъ

По словам источника близкого к фонду, господин Сюткин ушел из ЦСР в начале июля.

Михаил Сюткин занимал должность зампреда — министра строительства Пермского края с 2017 года. В конце 2017 года он был назначен первым вице-премьером краевого правительства, курирующим строительный, транспортный и имущественный блоки. В 2019 году господин Сюткин оставил пост министра строительства. После ухода из правительства в 2020 году Михаил Сюткин вернулся в Москву. С 2022 года бывший краевой чиновник работал в ЦСР, где курировал темы регионального и территориального развития.