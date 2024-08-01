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Медведев: полномасштабная война на Ближнем Востоке — путь к шаткому миру

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Полномасштабная война на Ближнем Востоке — единственный путь к шаткому миру в регионе, об этом написал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

«Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе», — отметил российский политик.

Убийство и реакция

Накануне стало известно, что в результате израильского удара погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В Иране в связи с произошедшим объявлен трехдневный траур.

Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Отмечается, что нападение на его резиденцию случилось после того, как глава политбюро принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

В МИД России заявили, что считают смерть Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

Тегеран сообщил, что заставит террористов, убивших главу политического бюро ХАМАС пожалеть о совершенном преступлении. По словам новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, ответом станут спецоперации — более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать «глубокое раскаяние у преступника».

По данным ряда СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по территории Израиля в ответ на убийство в Тегеране.

Медведев Дмитрий