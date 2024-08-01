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Мэр Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями ЖК «Рассвет»

В Самаре обсудили проблему выезда на Московское шоссе для жителей ЖК «Рассвет».

Источник: администрация Самары

Во вторник, 30 июля, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями жилого комплекса «Рассвет», расположенного на 18-м километре Московского шоссе. Они попросили сделать выезд на Московское шоссе. Сейчас из комплекса можно выехать только на Ракитовское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На встрече с горожанами обсудили несколько вариантов решения проблемы. Одна из возможностей — строительство дороги рядом с торговым центром. Елена Лапушкина поручила профильному департаменту обследовать эту территорию, чтобы понять, подходит ли она для дорожных работ, учитывая возможное наличие коммуникаций и линий электропередач.

Кроме того, от комплекса к Московскому шоссе ведет тротуар, который идет вдоль торгового центра. Весной и летом на пешеходной зоне остаются лужи, а зимой образуется наледь. Для решения этой проблемы решили сделать рядом водосток, который бы помогал отводить осадки.