Мэр Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями ЖК «Рассвет»

Кроме того, от комплекса к Московскому шоссе ведет тротуар, который идет вдоль торгового центра. Весной и летом на пешеходной зоне остаются лужи, а зимой образуется наледь. Для решения этой проблемы решили сделать рядом водосток, который бы помогал отводить осадки.