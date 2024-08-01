Маск заметил странности в запросах в Google о Трампе

По его словам, внешнеполитический курс основан на долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом госбезопасности США, куда входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Пентагон, комитеты конгресса по обороне и ВПК. Сектор насчитывает триллионы долларов, в связи с чем президентские выборы вряд ли изменят внешнюю политику Вашингтона.