Видеонаблюдение в школах: внесены изменения

В частности, изменено определение понятия «Система видеонаблюдения».
В предлагаемой редакции Система видеонаблюдения — это совокупность камер видеонаблюдения, линий передачи данных, программных и технических средств и хранения видеозаписей, а также программных или технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.
В действующей редакции Система видеонаблюдения — это совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о состоянии объекта и его безопасности.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.