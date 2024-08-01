Главой Сызранского района стал Владимир Егоров

Накануне, 30 числа, кандидатуру Владимира Егорова рекомендовала на должность руководителя района конкурсная комиссия. До этого он возглавлял сызранское управление физкультуры и спорта, а ранее 6 лет являлся заместителем главы Шигонского района. На новом посту Владимир Егоров сменил Викторию Кузнецову.
Избрать районного главу должны были 27 июня, однако в итоге кандидаты (кроме предпринимателя из Октябрьска Виктора Русина) отозвали документы. Конкурс был признан несостоявшимся.
В свою очередь, Виктория Кузнецова опубликовала на своей странице в соцсети прощальный пост, обращенный к жителям Сызранского района, где поблагодарила всех за поддержку и опыт.