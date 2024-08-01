«На это ушло 816 млн рублей»: депутат снова раскритиковал ремонт трамвайных путей в Красноярске

«И это при том, что длина посадочной площадки должна быть на 5 метров больше расчетной длины поезда. Это прямая норма действующего свода правил. На все это обратила бы внимание госэкспертиза, анализируя проект. Но проекта не было и госэкспертизы тоже. Работы назвали просто ремонтом, а значит только сметы и работа на глазок силами ООО “ПромСтрой”», — отметил Илья Зайцев.