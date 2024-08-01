«На это ушло 816 млн рублей»: депутат снова раскритиковал ремонт трамвайных путей в Красноярске

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
На остановке «Юбилейная» в сторону Предмостной Зайцев обнаружил, что выбросить мусор в урну не так уж просто. Для этого нужно «встать на край бордюра и хорошенько прицелиться». А вот на остановке «Предмостная площадь» и вовсе придется обойти стекло, чтобы найти урну, которая находится примерно в трех метрах.
«Как проверяющие могли это не заметить, не очень понимаю. Нарушения видны лучше, чем расписание трамваев, которое тоже далеко от самой остановки», — прокомментировал ремонт депутат Илья Зайцев.
К тому же, на обеих остановках трамваи не открывают заднюю дверь. Причина в том, что от места остановки транспорта до края остановки не хватает длины.
«И это при том, что длина посадочной площадки должна быть на 5 метров больше расчетной длины поезда. Это прямая норма действующего свода правил. На все это обратила бы внимание госэкспертиза, анализируя проект. Но проекта не было и госэкспертизы тоже. Работы назвали просто ремонтом, а значит только сметы и работа на глазок силами ООО “ПромСтрой”», — отметил Илья Зайцев.
Напомним, на ремонт трамвайных путей выделили 816,5 млн рублей из бюджета. Недавно нарушения на объекте нашла и прокуратура.