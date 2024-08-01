Премьер-министр Головченко сказал, что ВВП Беларуси вырастет на 4,1% в 2025

Глава белорусского правительства отметил, что темп роста экономики в 2025 году запланирован на уровне 104,1%. Он уточнил, что для того, чтобы достичь указанную цель, в проекте прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики заложены активное инвестиционное развитие (речь идет про 107,8%), наращивание объемов экспорта товаров и услуг (речь идет про 105,4%), а также контроль над инфляцией (не более 5%).