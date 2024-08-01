Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Головченко сказал, что ВВП Беларуси вырастет на 4,1% в 2025

Премьер Головченко: ВВП Беларуси вырастет на 4,1% в 2025 году.

Источник: БелТА

Премьер-министр Роман Головченко во время президиума Совета министров, который состоялся 31 июля, рассказал, что рост ВВП Беларуси планируется на 4,1% в 2025 году. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Головченко обратил внимание на то, что для правительства и Национального банка в качестве задач будут определены рост валового внутреннего продукта, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, а также ограничение уровня инфляции.

Глава белорусского правительства отметил, что темп роста экономики в 2025 году запланирован на уровне 104,1%. Он уточнил, что для того, чтобы достичь указанную цель, в проекте прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики заложены активное инвестиционное развитие (речь идет про 107,8%), наращивание объемов экспорта товаров и услуг (речь идет про 105,4%), а также контроль над инфляцией (не более 5%).

экономика