Премьер-министр Головченко сказал, что ВВП Беларуси вырастет на 4,1% в 2025

Премьер-министр Роман Головченко во время президиума Совета министров, который состоялся 31 июля, рассказал, что рост ВВП Беларуси планируется на 4,1% в 2025 году. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Головченко обратил внимание на то, что для правительства и Национального банка в качестве задач будут определены рост валового внутреннего продукта, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, а также ограничение уровня инфляции.
Глава белорусского правительства отметил, что темп роста экономики в 2025 году запланирован на уровне 104,1%. Он уточнил, что для того, чтобы достичь указанную цель, в проекте прогноза социально-экономического развития, целевых показателей денежно-кредитной политики заложены активное инвестиционное развитие (речь идет про 107,8%), наращивание объемов экспорта товаров и услуг (речь идет про 105,4%), а также контроль над инфляцией (не более 5%).