СМИ сообщили о скором возвращении Гершковича в США в рамках обмена заключенными

19 июля суд в Екатеринбурге признал виновным по делу о шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в марте 2023 года он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Гершкович свою вину не признает. Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что американца скоро могут обменять. Подробности — в материале «Газеты.Ru».