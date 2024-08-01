В Астане начались военные сборы для офицеров запаса

«Воинские будни сильно отличаются от гражданской жизни, все происходит в более оперативном ритме. Мы круглосуточно находимся на казарменном положении, и днем, и ночью готовы выполнить поставленную задачу. Я очень рад что участвую в таких сборах» Офицер запаса Ернур Алиев.