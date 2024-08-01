В Астане начались военные сборы для офицеров запаса

На базе воинской части 68665 в столице начались сборы с военнообязанными, закрепленными за Управлением главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
В течение месяца около полусотни офицеров запаса будут оттачивать военное мастерство по 11 военно-учетным специальностям. Они вспомнят навыки, полученные во время прохождения службы в рядах армии, изучат новое вооружение, отработают ряд задач в полевых условиях.
«Воинские будни сильно отличаются от гражданской жизни, все происходит в более оперативном ритме. Мы круглосуточно находимся на казарменном положении, и днем, и ночью готовы выполнить поставленную задачу. Я очень рад что участвую в таких сборах» Офицер запаса Ернур Алиев.
Учебные сборы продлятся до конца августа и завершатся сдачей экзаменов и зачетов. Успешно освоившим программу сборов присвоят очередные воинские звания.
На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются места работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим — минимальная заработная плата за счет государства. Граждане, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с военнослужащими.
Цель таких сборов — повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, а также подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил при мобилизации.