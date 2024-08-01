Александр Дрозденко поздравил жителей с Днем образования Ленинградской области

«Мы гордимся историей Ленинградской области и вместе работаем, вместе сражаемся за то, чтобы и сегодня быть достойными дел наших предков, их великих побед. <…> У нас — особый, ленинградский характер. И пусть он и дальше помогает нам развивать, делать лучше и краше нашу область и нашу Россию».