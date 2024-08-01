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Александр Дрозденко поздравил жителей с Днем образования Ленинградской области

В четверг, 1 августа, Ленобласть отмечает 97-ю годовщину со дня образования. По этому случаю Александр Дрозденко обратился к жителям региона.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор отметил, что памятная дата во многом символическая. Летопись ленинградской земли простирается много дальше — к истокам российской государственности, к временам Рюрика и Олега. И прошедшие 97 лет — это история, которая хранится в памяти большинства семей Ленобласти.

«Мы гордимся историей Ленинградской области и вместе работаем, вместе сражаемся за то, чтобы и сегодня быть достойными дел наших предков, их великих побед. <…> У нас — особый, ленинградский характер. И пусть он и дальше помогает нам развивать, делать лучше и краше нашу область и нашу Россию».

отметил Дрозденко

Губернатор поблагодарил всех жителей региона за труд, неравнодушие и солидарность.

Напомним, празднование Дня рождения Ленобласти пройдет 3 августа в Кудрово.