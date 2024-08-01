Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области

Михаил Смирнов неоднократно обозначал проблему роста цен на обслуживание оборудования крупнейшего газового монополиста региона ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК). В настоящее время Генпрокуратура РФ проводит проверку по факту конфликта интересов экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поводом стала информация о том, что тесть бывшего чиновника Вячеслав Акатов через подконтрольные структуры владеет 5% акций СВГК.