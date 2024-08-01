Названы победители конкурса грантов в сфере туриндустрии Башкирии

В Башкирии 22 бизнес-проекта из 72 заявленных стали победителями конкурса госгрантов для субъектов туристкой индустрии, который проводился в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Среди финалистов конкурса — «КАПОВА-ТУР», «У АЛОЙ РОЗЫ», «ЭКОЛАБ-УРАЛ», «БЛАГОГЛЭМП», «ДАНО ГРУПП» и другие проекты по развитию профильной инфраструктуры, а также созданию пляжей и кемпингов.
Общий объем федерального финансирования субсидий составит 84 миллиона рублей, софинансирование республики — 2%, инвесторов — не менее 50% от стоимости проекта.
«Уже не первый год мы поддерживаем развитие в сфере туризма. Например, в 2023 году в общей сложности поддержано 145 инвестпроектов, реализация которых была направлена на развитие туристической инфраструктуры республики».
Как отметили в правительстве республики, в 2024 году из федерального бюджета на поддержку предпринимателей туротрасли Башкирии выделено более 166 млн руб. Заявку в минэк РФ от региона поддержал Глава РБ Радий Хабиров.