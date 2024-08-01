Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Усадьба, о которой идет речь, считалась одним из старых зданий Киева, она была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. С 1911 по 1915 годы в этом доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Памятник архитектуры в центре города снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около 1 тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. По данным украинских СМИ, на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса «Тургеневъ», мэр Кличко сообщил, что власти столицы намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.