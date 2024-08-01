Минобразования Беларуси назвало график каникул в 2024 — 2025 учебном году

Министерство образования Беларуси назвало график учебы и каникул в 2024—2025 году, пишет БелТА.
Согласно информации, первая четверть будет длиться со 2 сентября по 26 октября. Вторая четверть начнется с 4 ноября и будет длиться по 24 декабря. Что касается третьей четверти, то ее период указан с 8 января по 22 марта 2025 года. Четвертая четверть будет длиться с 31 марта по 31 мая. Однако для учащихся IX (X), XI (XII) классов ее период будет следующим — с 31 марта по 23 мая.
В Минобразования назвали даты школьных каникул в учебном году 2024−2025. Так, осенние каникулы будут длиться восемь дней с 27 октября по 3 ноября включительно. Продолжительно зимних каникул составит 14 дней. Они будут длиться с 25 декабря по 7 января. Что касается весенних каникул, то они составят восемь дней. Их период указан с 23 по 30 марта включительно. Летние каникулы окажутся самыми продолжительными у школьников. Речь идет про 92 дня. Они начнутся с 1 июня и завершаться 31 августа.
Сказана, что для учащихся, которые завершили обучение на II ступени общего среднего образования, летние каникулы будут длиться 82 дня в период с 11 июня по 31 августа включительно.
Кроме того, говорится, что для учащихся первых и вторых классов (третьих классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти предусмотрены дополнительные зимние каникулы. Период указан с 17 по 23 февраля включительно.