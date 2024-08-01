Минобразования Беларуси назвало график каникул в 2024 — 2025 учебном году

В Минобразования назвали даты школьных каникул в учебном году 2024−2025. Так, осенние каникулы будут длиться восемь дней с 27 октября по 3 ноября включительно. Продолжительно зимних каникул составит 14 дней. Они будут длиться с 25 декабря по 7 января. Что касается весенних каникул, то они составят восемь дней. Их период указан с 23 по 30 марта включительно. Летние каникулы окажутся самыми продолжительными у школьников. Речь идет про 92 дня. Они начнутся с 1 июня и завершаться 31 августа.