Маск задался вопросом, жив ли Байден

В конце июля Маск уже присоединялся к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.