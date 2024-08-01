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Маск задался вопросом, жив ли Байден

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х задается вопросами о том, куда пропал президент США Джо Байден и жив ли он на фоне сокращения публичных мероприятий с участием лидера страны.

Источник: Reuters

В конце июля Маск уже присоединялся к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.

Один из пользователей соцсети X поинтересовался, жив ли Байден, поскольку он снова стал редко появляться на публике.

В ответ на этот комментарий Маск оставил эмодзи пожимающего плечами человека.

Байден Джо