Маск задался вопросом, жив ли Байден

В конце июля Маск уже присоединялся к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал Байден после сообщений о заболевании COVID, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной.
Один из пользователей соцсети X поинтересовался, жив ли Байден, поскольку он снова стал редко появляться на публике.
В ответ на этот комментарий Маск оставил эмодзи пожимающего плечами человека.