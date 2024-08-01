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Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области стал Михаил Белоусов

Глава Самарской области на заседании правительства объявил о новых кадровых решениях.

Источник: соцсети

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области произошли кадровые перестановки. Пост руководителя ведомства занял Михаил Белоусов. Об этом стало известно во время заседания областного правительства.

— На должность врио министра энергетики и ЖКХ назначен Михаил Белоусов. Его задача — повышение эффективности работы отрасли коммунального хозяйства и энергетики, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее министерством руководил Владимир Василенко, который, по словам Вячеслава Федорищева, продолжит работу в должности заместителя председателя регионального правительства.

Напомним, до назначения на новую должность Михаил Белоусов возглавлял Красноярский район с 2016 по 2023 год, затем работал в ООО «Газпром газораспределение Самара» заместителем генерального директора по строительству и инвестициям.