Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области стал Михаил Белоусов

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области произошли кадровые перестановки. Пост руководителя ведомства занял Михаил Белоусов. Об этом стало известно во время заседания областного правительства.
— На должность врио министра энергетики и ЖКХ назначен Михаил Белоусов. Его задача — повышение эффективности работы отрасли коммунального хозяйства и энергетики, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее министерством руководил Владимир Василенко, который, по словам Вячеслава Федорищева, продолжит работу в должности заместителя председателя регионального правительства.
Напомним, до назначения на новую должность Михаил Белоусов возглавлял Красноярский район с 2016 по 2023 год, затем работал в ООО «Газпром газораспределение Самара» заместителем генерального директора по строительству и инвестициям.