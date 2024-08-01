Военная операция на Украине, день 890-й

Украина получила шесть F-16, сообщает The Times. Несколько домов повреждено в результате атак с применением дронов по населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На Украине под удар попала Днепропетровская область, повреждена инфраструктура, проинформировали местные власти. Руководитель АО «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны, сообщили в МВД. «Газета.Ru» ведет хронику событий.