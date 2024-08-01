Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект в защиту жилищных прав инвалидов

«Проблема в том, что не все участки для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться для строительства жилого дома. Так называемые полевые земельные участки вне границ населенного пункта предназначены только для производства сельхозпродукции — строить дом на такой земле нельзя», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.