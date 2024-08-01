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Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект в защиту жилищных прав инвалидов

Госсобрание — Курултай Башкирии внесло в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”. Как сообщили в ведомстве, законопроект направлен на защиту жилищных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Действующие положения закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которые касаются обеспечения инвалидов жильем, закрепляют их право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства.

«Проблема в том, что не все участки для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться для строительства жилого дома. Так называемые полевые земельные участки вне границ населенного пункта предназначены только для производства сельхозпродукции — строить дом на такой земле нельзя», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

В ведомстве предложили четко сформулировать это положение, чтобы защитить жилищные права граждан с инвалидностью. Согласно тексту законопроекта, «инвалидам предоставляется право на первоочередное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено размещение объектов индивидуального жилищного строительства».