Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект в защиту жилищных прав инвалидов

Действующие положения закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которые касаются обеспечения инвалидов жильем, закрепляют их право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства.
«Проблема в том, что не все участки для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться для строительства жилого дома. Так называемые полевые земельные участки вне границ населенного пункта предназначены только для производства сельхозпродукции — строить дом на такой земле нельзя», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
В ведомстве предложили четко сформулировать это положение, чтобы защитить жилищные права граждан с инвалидностью. Согласно тексту законопроекта, «инвалидам предоставляется право на первоочередное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено размещение объектов индивидуального жилищного строительства».