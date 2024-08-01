В Минэнерго оценили риски прекращения поставок газа в Молдову

Министерство рассчитывает к середине ноября накопить запасы природного газа в объеме 15% от среднего годового потребления, а также пополнить госзапасы мазута и угля до максимального уровня. При этом в ведомстве подчеркнули, что снабжение предприятия «Термоэлектрика» мазутом не планируется. Подготовительные мероприятия к зимнему сезону будут координироваться и контролироваться специальной правительственной комиссией.
План также учитывает два возможных сценария действий в случае прекращения поставок газа российским концерном «Газпром» после истечения контракта на транзит через территорию Украины с 1 января 2025 года.
«Один из сценариев предполагает, что российская сторона будет искать альтернативные маршруты,. .. учитывая контрактные обязательства “Газпрома” перед компанией “Молдовагаз”. В этом случае власти Республики Молдова не будут препятствовать дальнейшим поставкам природного газа АО “Молдовагаз” в ООО “Тираспольтрансгаз”.
В случае, если поставки природного газа от ПАО «Газпром» остановятся, в министерстве рассмотрят возможность поэтапного ввода некоторых мер по смягчению последствий такого сценария. При этом в ведомстве заверили, что даже при таком развитии событий дефицита газа для потребителей Правобережья не возникнет, и временное отключение потребителей не потребуется.
«В случае необходимости АО “Энергоком” может обеспечить поставки необходимого количества газа защищенным/уязвимым категориям потребителей в приднестровском регионе через ООО “Тираспольтрансгаз” за соответствующую оплату стоимости закупки газа».
Эксперты ведомства уверены, что существующая инфраструктура транспортировки газа позволяет обеспечить доставку объема голубого топлива для покрытия потребностей обоих берегов Днестра, однако сомневаются в «способности потребителей на левом берегу оплачивать газ по рыночным ценам».
Кроме того, для обеспечения электроснабжения Правобережья Днестра при пессимистичном сценарии Молдова должна будет увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС и нарастить коммерческие мощности на границе с Румынией. Также будут задействованы другие линии электропередачи напряжением 110 кВ.