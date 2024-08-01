В Минэнерго оценили риски прекращения поставок газа в Молдову

Министерство рассчитывает к середине ноября накопить запасы природного газа в объеме 15% от среднего годового потребления, а также пополнить госзапасы мазута и угля до максимального уровня. При этом в ведомстве подчеркнули, что снабжение предприятия «Термоэлектрика» мазутом не планируется. Подготовительные мероприятия к зимнему сезону будут координироваться и контролироваться специальной правительственной комиссией.