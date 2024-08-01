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В Минэнерго оценили риски прекращения поставок газа в Молдову

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Министерство энергетики Молдовы разработало и вынесло на общественные консультации план подготовки к будущему отопительному сезону. Проект включает в себя меры по обеспечению энергетической безопасности в грядущем отопительном сезоне, а также добровольное сокращение потребления природного газа на 15% в соответствии с рекомендациями Европейского Союза и продвижение использования альтернативных видов топлива.

Источник: Sputnik.md

Министерство рассчитывает к середине ноября накопить запасы природного газа в объеме 15% от среднего годового потребления, а также пополнить госзапасы мазута и угля до максимального уровня. При этом в ведомстве подчеркнули, что снабжение предприятия «Термоэлектрика» мазутом не планируется. Подготовительные мероприятия к зимнему сезону будут координироваться и контролироваться специальной правительственной комиссией.

План также учитывает два возможных сценария действий в случае прекращения поставок газа российским концерном «Газпром» после истечения контракта на транзит через территорию Украины с 1 января 2025 года.

«Один из сценариев предполагает, что российская сторона будет искать альтернативные маршруты,. .. учитывая контрактные обязательства “Газпрома” перед компанией “Молдовагаз”. В этом случае власти Республики Молдова не будут препятствовать дальнейшим поставкам природного газа АО “Молдовагаз” в ООО “Тираспольтрансгаз”.

заявили в Минэнерго.

В случае, если поставки природного газа от ПАО «Газпром» остановятся, в министерстве рассмотрят возможность поэтапного ввода некоторых мер по смягчению последствий такого сценария. При этом в ведомстве заверили, что даже при таком развитии событий дефицита газа для потребителей Правобережья не возникнет, и временное отключение потребителей не потребуется.

«В случае необходимости АО “Энергоком” может обеспечить поставки необходимого количества газа защищенным/уязвимым категориям потребителей в приднестровском регионе через ООО “Тираспольтрансгаз” за соответствующую оплату стоимости закупки газа».

заявили в министерстве.

Эксперты ведомства уверены, что существующая инфраструктура транспортировки газа позволяет обеспечить доставку объема голубого топлива для покрытия потребностей обоих берегов Днестра, однако сомневаются в «способности потребителей на левом берегу оплачивать газ по рыночным ценам».

Кроме того, для обеспечения электроснабжения Правобережья Днестра при пессимистичном сценарии Молдова должна будет увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС и нарастить коммерческие мощности на границе с Румынией. Также будут задействованы другие линии электропередачи напряжением 110 кВ.

экономика
энергетика