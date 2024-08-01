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Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на новое видео главы киевского режима о том, что он готовит очередные соглашения с союзниками.

Источник: AP 2023

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна», — возмутился он.

Уоллес подчеркнул, что именно Зеленский привел свою страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан. Депутат также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.

СМИ уже писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.

ЕС