«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна», — возмутился он.
Уоллес подчеркнул, что именно Зеленский привел свою страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан. Депутат также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.
СМИ уже писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.