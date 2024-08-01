В Калининграде приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными

Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — президент РФ упомянул в связи с этим человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.