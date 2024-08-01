Новые законы для поддержки многодетных семей внесли в Хабаровском крае

На последнем заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты приняли несколько важных законов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в регионе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной Думы Хабаровского края.
В частности, был принят закон, который предусматривает увеличение краевого материнского капитала для многодетных семей. Так с 1 января размер краевого маткапитала составит 327 606,36 рублей. Однако, с рождением или усыновлением четвертого и каждого последующего ребенка, сумма выплаты будет дополнительно увеличиваться на 50 тысяч рублей. Таким образом, за четвертого ребенка родители получат 377 606,36 рублей, за пятого — 427 606,36 рублей и так далее.
Кроме того, были внесены поправки в закон о социальной поддержке обучающихся. Теперь дети из многодетных семей, а также представители коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обучающиеся рабочим профессиям в краевых профессиональных образовательных организациях, могут получить бесплатное горячее питание. При этом срок обучения по программам подготовки специалистов среднего звена должен составлять не менее 10 месяцев.
Как заявили в Законодательной Думе, эта и другие меры направлены на повышение уровня социальной защищенности определенных категорий обучающихся, что поможет сделать жизнь жителей региона более комфортной и доступной.