Новые законы для поддержки многодетных семей внесли в Хабаровском крае

В частности, был принят закон, который предусматривает увеличение краевого материнского капитала для многодетных семей. Так с 1 января размер краевого маткапитала составит 327 606,36 рублей. Однако, с рождением или усыновлением четвертого и каждого последующего ребенка, сумма выплаты будет дополнительно увеличиваться на 50 тысяч рублей. Таким образом, за четвертого ребенка родители получат 377 606,36 рублей, за пятого — 427 606,36 рублей и так далее.