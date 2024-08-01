Омский губернатор рассказал о ремонте трассы Тобольск — Тара — Томск

Виталий Хоценко напомнил, что прошлом году дорожники отремонтировали 42 километра автотрассы Тара — Усть-Ишим. В этом году дорожники обновят полотно на пяти участках автотрассы, причем три из них — по контрактам 2025 года. На данных участках выполняются работы по укреплению основания ресайклером и устройству выравнивающего слоя покрытия.