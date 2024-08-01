Омский губернатор рассказал о ремонте трассы Тобольск — Тара — Томск

«Продолжаем ремонт участка Тара — Усть-Ишим дороги Тобольск — Тара — Томск. Обновляем трассу благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул губернатор региона.
Виталий Хоценко напомнил, что прошлом году дорожники отремонтировали 42 километра автотрассы Тара — Усть-Ишим. В этом году дорожники обновят полотно на пяти участках автотрассы, причем три из них — по контрактам 2025 года. На данных участках выполняются работы по укреплению основания ресайклером и устройству выравнивающего слоя покрытия.
Также на участке автотрассы 105-й — 106-й километр рабочие завершили установку выравнивающего слоя покрытия, а на с 112-го по 113-й километр автодороги завершили укреплять основание ресайклером.
Напомним, что в прошлом году в Омской области завершился капитальный ремонт на участке дороги Называевск — Тюкалинск, протяженность которого составляет свыше 10 километров.